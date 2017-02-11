دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد فريقه من الهجمات المرتدة لفريق واتفورد، ومن القوة البدنية التي يتحلى بها لاعبو هذا النادي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي أكد فيه أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، باق مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال مورينيو عن واتفورد ومدربه: "والتر (المدرب الإيطالي والتر ماتزاري) مدرب جيد، والفريق يقدم مستوى جيدا، فهو منظم للغاية ويعتمد على الهجمات المرتدة الخطيرة والقوة البدنية".

وعن مدافعه الإنجليزي فيل جونز أكد "السبيشال وان" أنه لن يستطيع لعب مباراة واتفورد، مشيرا إلى أنه "غير متاح" بسبب الإصابة، للمواجهة التي ستلعب على أرضية مسرح الأحلام "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر الإنجليزية.

أما بشأن مستقبل إبراهيموفيتش مع الفريق، فقال المدرب البرتغالي: "أنا مقتنع تماما انه سيبقى في الفريق الموسم المقبل، لقد جاء بدافع اللعب لعامين هنا"، حسب تعبيره.

وبخصوص سوق الانتقالات الصيفية لمانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مورينيو أنه سيكون سوقا "ناعما"، إذ لن يشهد الفريق العديد من التغييرات، فسيرحل البعض ويبقى البعض، حسبما أكد "مو".

يذكر أن اليونايتد سيلاقي واتفورد، السبت، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بطموح انتزاع المركز الرابع من أرسنال، في حال خسارة الأخير أمام هال سيتي وتعثر ليفربول بالتعادل أو الهزيمة أمام توتنهام هوتسبرز.