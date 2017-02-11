دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شهدت حلب أعواما من العنف والصراع اللذان حولا هذه المدينة الجميلة إلى ركام، فمئات الآلاف أجبروا على مغادرة المدينة بينما يطلب ما يقارب13.5 مليون نسمة الإعانة الإنسانية داخل سوريا. ولكن بالنسبة لسكان المدينة الممزقة، فالأمل بعودة الحياة الطبيعية قد عاد في 28 يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي عادت فيه كرة القدم إلى حلب في الديربي الذي جمع بين الاتحاد والحرية، ولكن الآراء لم تكن جميعها تنظر إلى ديربي حلب بنظرة إيجابية.
غضب مقابل فرحة: كرة القدم تعود على “أنقاض حلب”
غضب مقابل فرحة: كرة القدم تعود على أنقاض حلب
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
2:14
ديربي حلب بين الاتحاد والحرية في غرب المدينة، أول مباراة في الشهباء منذ عام 2012.
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