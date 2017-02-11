دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه واتفورد بهدفين نظيفين ، في وقت فاز فيه أرسنال على ضيفه هال سيتي بنفس النتيجة على أرضية ملعب "الإمارات"، ليقفز الأول للمركز الخامس والأخير للمركز الثالث مؤقتا، قبل مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبرز في وقت لاحق السبت.

فعلى أرضية ملعب "أولد ترافورد"، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 31، عبر لاعب الوسط الإسباني، خوان ماتا، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليونايتد بهدف نظيف.

وفي الشوط الاثني، وبينما سعى واتفورد لإحراز التعادل، سجل اليونايتد هدفا مميزا بعد جملة تكتيكية من قبل لاعبي الفريق، قبل أن يختتم المهاجم الفرنسي، أنتوني مارسيال، الهجمة ويسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة عند الدقيقة 59، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين للشياطين الحمر.

أما في العاصمة البريطانية، لندن، فتقدم أرسنال عبر نجمه التشيلي أليسكيس سانشيز، عند الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، لم ينجح أرسنال في تأمين الفوز حتى الوقت بدل الضائع حين تحصل على ركلة جزاء طرد على إثرها مدافع هال سيتي الإنجليزي سام كليوكاس، وترجمها سانشيز للهدف الثاني لصالح المدافع، وتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض.

وقد شهدت مباراة أرسنال وهال سيتي، مواجهة مصرية خالصة بين لاعب وسط أرسنال، محمد النني، وظهير هال المميز، احمد المحمدي، وذلك بعد عودة اللاعبين من ببطولة كأس أمم أفريقيا 2017 والتي أقيمت في الغابون واحتلت فيها مصر المركز الثاني.

يذكر أن أرسنال قفز إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الوصيف، توتنهام الذي سيلاقي ليفربول، في وقت احتل فيه اليونايتد المركز الخامس مؤقتا، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع، مانشستر سيتي.