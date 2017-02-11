دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسين فينغر، ان نجم خط وسط الفريق، المصري محمد النني، تدرب مع الفريق بشكل جيد قبل مواجهة هال سيتي السبت، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اللاعب ما زال متأثرا بهزيمة مصر أمام الكاميرون في نهائي كأس أمم أفريقيا، إلا أنه أشاد بالعقلية التي يمتلكها اللاعب المصري، وأكد ان تركيزه منصب الآن مع الفريق.

وقال فينغر في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة هال "النني تدرب مع الفريق، وهو يركز الآن بشكل كامل مع الفريق، كما كانت عادته دائما".

وأضاف المدرب المخضرم "إنه لاعب رائع، يمتلك عقلية مذهلة، هو محبط من خسارة مصر للنهائي (نهائي كأس أمم أفريقيا 2017)، ولكننا قمنا بجصة تدريبية عالية الجودة سويا"، حسب تعبيره.

وسيلاقي أرسنال هال سيتي على أرضية ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية، لندن، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسعى أبناء شمال لندن للفوز على هال وتقاسم المركز الثاني مؤقتا مع توتنهام هوتسبرز، الذي يستقبل ليفربول في وقت لاحق السبت، بقمةة مباريات هذه الجولة من "البريميرليغ".

يذكر أن فينغر لم يؤكد مشاركة النني أساسيا في مباراة السبت، كما أشار إلى أنه ينتظر التقرير الطبي الخاص بالظهير الأيمن للفريق، الإسباني هيكتور بيليرين.