دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعثر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، تشيلسي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه، بيرنلي، ليضيع على نفسه فرصة توسيع الفارق مع صاحب المركز الثاني، توتنهام هوتسبرز، إلى 12 نقطة، فقد أصبح على بعد عشر نقاط، وهو ما يبقي "البلوز" في حالة اطمئنان.

فعلى أرضية ملعب "تيرف مور"، تقدم تشيلسي أولا عبر الإسباني بيدرو رودريغيز، عند الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل الضيوف بهدف مميز عبر الإيرلندي روبي برادي عند الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة سقوط امطار غزيرة، ما أثر على مردود الفريقين، ومنعهم من تقديم كرة قدم ممتعة، لتنتهي المباراة بنفس نتيجة الشوط الأول.

وبهذا التعادل، وصل "أسود غرب لندن" إلى نقطتهم رقم 60، على بعد عشر نقاط من أقرب ملاحقيه، توتنهام هوتسبرز، الذي خسر أمام ليفربول بهدفين نظيفين، السبت.

بالمقابل، يحتل بيرنلي المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يملك في رصيده 30 نقطة من 25 جولة، ويطمح هذا الفريق للبقاء في المنطقة الدافئة (البعيدة عن الهبوط لدوري الدرجة الأولى) وهو ما ينجح في تحقيقه حتى الآن.

يذكر أن بيرلني لم يخسر على أرضية ملعبه في آخر ست مباريات لعبها في "تيرف مور"، إذ فاز في خمس مواجهات وتعادل في واحدة، وكانت آخر هزيمة تلقاها على أرضه أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف في 26 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.