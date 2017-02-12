دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المدرب الإيطالي لنادي تشيلسي الإنجليزي، أنتونيو كونتي، أنه لا يستطيع إخفاء حماسه وشغفه بكرة القدم عندما يسجل فريقه هدفا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاحتفال بتسجيل الأهداف يجب ألا يتجاوز حدود احترام الحكم الرابع وحكم الساحة والفريق الخصم ومدربه، وذلك بعد أن أثارت طريقة احتفاله بأهداف فريقه خلف خط التماس العديد من ردود الفعل في الأوساط الكروية الإنجليزية والاعالمية.

وقال كونتي: "أحاول أن أعطي 120 في المائة من المجهود لتحضير لاعبي فريقي للمباراة، كي أضعهم بأفضل جاهزية ممكنة لمواجهة الخصم، وعندما تشعر أن هناك لحظة تستحق الاحتفال مثل لحظة تسجيل هدف، أشعر أنه من الصعب علي إخفاء شغفي، لذلك أشارك الجماهير واللاعبين هذا الشغف"، حسب تعبيره.

وأضاف المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع بيرنلي: "عليك أن دائما أن تحترم الحكم الرابع وحكم الساحة وخصمك ومدربه، من الضروري أن يكون لديك حماس وشغف إيجابيين، وأن تنقل حماسك بالطريقة الصحيحة للجماهير واللاعبين والطاقم الفني".

واشتهر كونتي منذ قدومه إلى تشيلسي بطريقة احتفاله حين يسجل فريقه هدفا، إذ أخذ يعانق الجماهير في ملعب "ستامفورد بريدج" بعد أن سجل اللاعب البلجيكي إيدين هازارد هدفا في المباراة الأخيرة لتشيلسي امام أرسنال.

يذكر أن هذا الشغف الذي يملكه المدرب الإيطالي، كان له مردود إيجابي على فريقه الذي يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، قبل أن يلعب الأحد أمام بيرنلي.