كيف تغيرت قمصان الأندية العالمية خلال 20 عاما
كيف تغيرت قمصان الأندية الكبرى خلال 20 عاما
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و9 دقائق.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت لعبة كرة القدم تغيرا واضحا خلال الـ20 عاما الماضية، إذ تغير أسلوب اللعب وطريقة تجهيز اللاعبين كما طال هذا التغير المعدات الرياضية التي تستخدمها الأندية العالمية ومن ضمنها القمصان التي يرتديها نجوم هذه الفرق خلال المباريات، نستعرض لكم بالصور كيف تغيرت هذه القمصان منذ عام 1997 وحتى الموسم الحالي.
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