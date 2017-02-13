دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم ملعب "فيسنتي كالديرون"، التابع لنادي أتلتيكو مدريد، لاستضافة المباراة النهاتية لكأس ملك إسبانيا، والتي ستجمع بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس في 27 مايو/أيار من العام الجاري، وفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأعلنت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني قرر أن تقام المباراة النهائية على أرضية ملعب الأتلتيكو الذي سينتقل إلى ملعبه الجديد، "واندا ميتروبوليتانو"، في نهاية الموسم الجاري، لتكون المباراة النهائية آخر مباراة تقام على أرضية ملعب "فيسنتي كالديرون" التاريخي.

ولم يكن هذا الملعب الخيار المفضل بالنسبة للناديين، إذ طلب برشلونة اللعب على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، التابع لنادي ريال مدريد، لكن رئيس الريال، فلورنتينو بيريز، أكد أن الملعب سيشهد إصلاحاتا خلال الفترة التي ستقام فيها المباراة.

من جانبه، كان يسعى ألافيس للعب على أرضية ملعب "سان ماميس"، التابع لنادي أتلتيك بلباو، والواقع في إقليم الباسك الذي ينتمي له نادي ألافيس.

يذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد ودع كأس الملك من الدور نصف النهائي، بعد أن خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام برشلونة.