دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي الوحدات الأردني نيته مخاطبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، ليناقش الأخير مع الاتحاد الآسيوي للعبة، قضية التحذير الذي تلقاه النادي بسبب هتافات جماهيره والتي اعتبرها الاتحاد "سياسية".

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي أن مجلس إدارته اجتمع وقرر "مخاطبة الاتحاد الأردني لكرة القدم من أجل مخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص الكتاب الوارد من الاتحاد الآسيوي، والمتضمن تحذير نادي الوحدات من هتافات الجماهير السياسية والرد عليهم"، حسب تعبير النادي.

وكان النادي قد تلقى كتابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حذره فيه من هتافات جماهيره التي اعتبرها الاتحاد "سياسية"، فتغني جماهير الوحدات عادة هتاف "الله... وحدات...والقدس عربية"، بالإضافة إلى نشيد النادي الشهير والذي يضم مقطع "أنا وحداتي إبن مخيمات... جيبوا البوليس وصفوا الدوريات... بنضل نشجع حتى الممات"، حسب تعبير الجماهير الوحداتية.

ووجه مجلس إدارة النادي الأخضر والاحمر الشكر لجماهير الفريق في الإمارات على التسهيلات التي قدمتها لجماهير الوحدات التي سافرت من الأردن لدعم الفريق في مباراته أمام الوحدة الإماراتي في العاصمة، أبوظبي.

يذكر أن النادي الأردني العريق كان قد خسر مباراته أمام "أصحاب السعادة" بثلاثة أهداف نظيفة، ليفشل في الوصول لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وينتقل إلى كأس الاتحاد الآسيوي بدلا من ذلك.