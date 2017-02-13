أجرى الحوار : وليد الحسيني

القاهرة ، مصر(CNN)— أكد المدير الفني لنادي الزمالك المصري، محمد حلمي، لـCNN أنه لم يشعر بالقلق خلال لقاء السوبر، مشيرا إلى أنه كان واثقا من الفوز باللقب في المباراة التي جمعت فريقه بالأهلي، وكشف حلمي أنه شعر بإقتراب اللقب عندما لجأ الفريقين لركلات الترجيح، لأن لاعبيه يجيدون التعامل معها.

وكان هذا نص الحوار:

متى توقعت الفوز ببطولة السوبر؟

كنت أشعر بأن الفريق سيفوز من قبل أن تبدأ المباراة، وقلت ذلك للاعبين ولم أفكر في شيء سوى الفوز، وتوقعت الفوز بعد أن وصلنا الى ركلات الترجيح، لأن اللاعبين في الزمالك يجيدون التعامل معها.

متى شعرت بالقلق أثناء اللقاء ؟

لم أشعر بالقلق على المباراة طوال الـ 90 دقيقة، لأن مرمانا لم يتعرض لتهديد حقيقي، وكانت لدى ثقة في الفوز باللقب.

هل كنت ترغب في الوصول الى ركلات الترجيح ؟

لم أفكر أو أخطط للوصول لركلات الترجيح، ولكن مع بداية الشوط الثاني وجدت أن المباراة مغلقة، فأجريت بعض التغييرات لتنشيط الفريق، لكني قررت عدم استبدال اللاعبين الذين يجيدون تسديد ركلات الترجيح وإحتفظت بأكبر كم ممكن منهم في الملعب، فقد نصل الى ركلات الترجيح، رغم أن الفريق كله تدرب جيدا عليها، وهى في النهاية ركلات الترجيح توفيق وعدم توفيق.

البعض إستغرب من إستبعاد شيكابالا ؟

لا داعي للاستغراب، فالجهاز الفني يعرف تفاصيل الفريق ويعلم من يحتاجه النادي في هذا اللقاء، وشيكابالا لاعب موهوب ومهم للفريق، واستبعاده من مباراة ليس معناه عدم الاعتماد عليه مستقبلا.

هل كان جنش سيلعب لو أن الشناوي كان سليما؟

قلت لجنش منذ أكثر من شهر إنه سيلعب لقاء السوبر، بصرف النظر عن سلامة وجاهزية أحمد الشناوي، ويمكنك أن تسأله عن ذلك، والحقيقة إنه كان موفقا جدا في المباراة، بعيدا عن ركلات الترجيح التي تعامل معها بشكل جيد.

البعض يندهش من عدم الإعتماد على جنش كحارس أساسي رغم إجادته في كل مرة يُختبر فيها؟

عندما توليت تدريب الزمالك في الفترة الماضية كان جنش يشارك في المباريات، ولكن في مباراة إنيمبا في نيجيريا كانت أرضية الملعب مبللة بسبب الأمطار، فدفعت بأحمد الشناوي لأنه أكثر خبرة، خاصة في الكرات العرضية التي توقعت أن تكون كثيرة خلال هذا اللقاء، فجلست مع جنش وأبلغته أن الشناوي سيكون الحارس الأساسي، ولكني قلت له أنه سيلعب فيما بعد، وأن استبعاده من هذا اللقاء لا يعني أنه سيعود لمقاعد البدلاء، ثم تعرض لإصابة بعد ذلك وأهمل في علاجه فإبتعد لفترة، وأصبح الشناوي الحارس الأساسي، ولولا هذه الإصابة لكانت المشاركة بينهما بالتوازي.

هل تقتنع بسياسة الدور في حراسة المرمى ؟

أرفض سياسة الدور في مركز حراسة المرمى، لكن المشاركة تكون بناء على المستوى، ولو أن الحارسين على نفس المستوى سيحصل كل منهما على مباريات، وأسعى أن يشارك الحارسين بإنتظام حتى يحافظا على مستواهما.

ألم تفكر في الدفع بأي من الحارسين في بطولة بعينها على أن يلعب الأخر بطولة أخرى؟

جنش هو من كان يلعب بطولة كأس مصر، وفي مباريات الدوري الممتاز يقدم مستوى جيدا، بل إنه قادر على حراسة مرمى المنتخب المصري .

ماذا تمثل لك أول بطولة مع الزمالك ؟

هذه البطوة هى الثانية لي، حيث حصلت على لقب بطولة كأس مصر عام 2007، ولكن نُسبت للمدرب الهولندي رود كرول، فقد كنت المدرب الفعلي للفريق، فكنت المسؤول عن الفريق من حيث التشكيل والتغيير والإعداد، حيث كان النادي في هذا الوقت منحني الصلاحية الفنية الكاملة، بسبب الشرط الجزائي لكرول وقتها، فقرر الزمالك حينها أن يبقى دون عمل وأتولى أنا مسؤولية الفريق، ولو كان الزمالك قد خسر البطولة لتحملت المسؤولية بكل أسف.

ماذا تمثل لك بطولة السوبر المحلي ؟

بطولة غالية جدا، لأنها غائبة عن النادي منذ 14 عاما، وسعيد بها لسعادة جماهير الزمالك ففرحة الجماهيرهى سبب فرحتي وليست البطولة في حد ذاتها، جمهور الزمالك هو الأفضل والأعظم فى الكون، وسر هذا الجمهور هو إخلاصه، وكنت واثقا من أن الجمهور كان سيشجعنا حتى لو خسرنا البطولة، لذلك فرحته كانت كبيرة ومستحقة.

هل كنت تخشى من إرهاق اللاعبين الدوليين في السوبر؟

كنت حريصا على أن أمنح على جبر وطارق حامد، أكبر قسط من الراحة بسبب إرهاقهما في مباريات بطولة الأمم الأفريقية، لدرجة إنهما لم يشاركا في تدريبات الفريق عقب وصولهما الى الإمارات سوى 10 دقائق فقط، وعملت لهما عملية إستشفاء كاملة، لأنهما وصلا الى أقصى درجة من التعب بعد أن واجها فرقا على أعلى مستوى من القوة البدنية.

لماذا أبدى البعض عدم رضاه عن مستوى السوبر ؟

أوافق على ذلك، فالمباراة كانت مغلقة من الفريقين، دخلت اللقاء وكان لدى رغبة في الهجوم، ولكني وجدت أن فريق الأهلي يلعب بحرص شديد و" قافل " المباراة، فققرت أن أغلق اللقاء كما فعل الأهلي ولن أفتح خطوطي.

هل ترى أن الزمالك لم يلعب طوال 90 دقيقة ؟

المباراة كانت مغلقة من الجانبين، والزمالك قدم مباراة جيدة في حدود المطلوب من اللاعبين والمباراة، وأهدرنا بعض الفرص خاصة في الشوط الثاني.

هل ترى أن واقعية هيكتور كوبر في كرة القدم ستلهم المدربين في مصر ؟

ليست نظرية واقعية كرة القدم، لكنها مباراة بطولة والكل حريص على الفوز بها، لذلك خرج اللقاء كما شاهدته الجماهير.

كيف ترى الرحيل والعودة للزمالك ؟

الزمالك بيتي الذي عشت فيه سنوات عمري كله، ورحيلي عن النادي لا يغضبني طالما أن النادي يحقق بطولات، وعملي في الزمالك شرف كبير يتمناه أي مدرب لأنه ناد كبير.

هل العمل في الزمالك صعب ؟

العمل في نادي جماهيري صعب بشكل عام، لأن خلفك جماهير تطالبك دائما بالفوز وهذا حقها، وهو ما يزيد من الضغوط على المدرب لأنه يسعى دائما لإرضاء الجماهير، لكن في نفس الوقت العمل ممتع في النادي برغم الضغوط العنيفة.