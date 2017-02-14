دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في لقاء للتاريخ سيجمع بين بطلين سابقين في دوري أبطال أوروبا، بروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي، ستلعب هذه المباراة ضمن مباريات دور الـ16 لنفس البطولة، سيسعى كل فريق لاستعادة أمجاده من بوابة الآخر وبلوغ الدور ربع النهائي والمضي نحو تحقيق الكأس ذات الأذنين.

وسيلتقي الفريقان على أرضية ملعب بنفيكا في العاصمة البرتغالية، لشبونة، في مباراة سيسعى من خلالها نسور البرتغال إلى تجنب تلقي الأهداف وتحقيق نتيجة مريحة تسهل مهمتهم في مباراة الإياب على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية.

من جانبه، سيطمح الفريق الألماني الذي امتلك اقوى هجوما في دور المجموعات للبطولة، ونجح في تصدر مجموعته على حساب ريال مدريد، إلى تحقيق الفوز او التعادل مع تسجيل الأهداف، لوضع قدم في ربع النهائي.

يحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع في الدوري الألماني على بعد نقطة واحدة من فريق أينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الثالث، وعلى بعد 15 نقطة من المتصدر، بايرن ميونخ.

بالمقابل، يتصدر بنفيكا فرق الدوري البرتغالي برصيد 51 نقطة وعلى بعد نقطة واحدة من صاحب المركز الثاني، بورتو، إذ يقدم النسور عروضا قوية في هذا الموسم، رغم التراجع في الأسابيع الأخيرة.

وكان دورتموند قد حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 1996/1997 حين انتصر في المباراة النهائية على يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

من جانبه، فاز بنفيكا بلقب البطولتين مرتين وذلك في نسختين متتاليتين، نسخة موسم 1960/1961 وموسم 1961/1962، حين تغلب في النسخة الأولى على برشلونة يثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي الثانية على ريال مدريد بخمسة أهداف مثابل ثلاثة.

يذكر أن دورتموند جقق الرقم القياسي بعدد تسجيل الأهداف في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، إذ سجل 21 هدفا في ست مباريات خاضها في النسخة الحالية.