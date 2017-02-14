دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يفتتح دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بلقاء قمة هذا الدور بين برشلونة وباريس سان جيرمان، على أرضية ملعب حديقة الامراء في العاصمة الفرنسية، باريس، إذ ستكون هذه المباراة الأولى في هذا الدور من البطولة الأهم على مستوى أندية القارة العجوز.

لمحة تاريخية عن المواجهات المباشرة بدوري الأبطال

ويسعى برشلونة لتجاوز عقبة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال للمرة الثالثة في آخر خمس مواسم، إذ لم ينجح الفريق الباريسي في إقصاء الفريق الكتالوني عبر تاريخ مواجهات الفريقين في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، باستثناء نسخة عام 1995، حين تفوق على برشلونة بثلاثة اهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وأثبت أبناء كتالونيا تفوقهم في آخر مواجهتين جمعت الفريقين بالدور ربع النهائي للبطولة، إذ تفوق في مواجهة عام 2013 حين تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في باريس، وبهدف لمثله في برشلونة، ليتفوق الفريق الكتالوني بأفضلية الاهداف خارج الأرض.

أما آخر مباراة جمعت الفريقين، فكانت في ربع نهائي البطولة عام 2015، نجح أبناء كتالونيا بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، بعد ان تفوق في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وفي الإياب بهدفين نظيفين.

وضعية الفريقين الحالية

لا يمر برشلونة بأفضل فتراته من ناحية الجاهوية، إذ يعاني من الإصابات بغياب ظهيره الإسباني الأيمن أليكس فيدال، ونجم دفاعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بالإضافة إلى النجم التركي أردا توران.

بالمقابل، سيغيب عن أمراء باريس، لاعب الوسط الإيطالي تياغو موتا، بالإضافة إلى غياب قائده البرازيلي تياغو سيلفا، في وقت سيعتمد الباريسيوين على أسلحتهم الهجومية الفتاكة، مثل الأوروغوياني إيدنسون كافاني والألماني جوليان دراكسلر، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.

من جانبه، سيراهن الفريق الكتالوني على مثلث الـ"MSN"، والذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروغوياني لويس سواريز، بالإضافة إلى نجم وسطه الإسباني أندريس إنييستا والكرواتي إيفان راكتيتش.

لاعبون في التشكيلتين لعبوا للفريقين

البرازيلي ماكسويل (لعب لبرشلونة بين عامي 2009 و2012، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان منذ ذلك العام وحتى الآن).

الفرنسي لوكاس ديني (لعب ديني في صفوف فريق باريس سان جيرمان بين عامي 2013 و 2016، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في الموسم الحالي ويشغل مركز الظهير الأيسر).

الإيطالي من أصل برازيلي تياغو موتا (لعب موتا في صفوف الفريق الكتالوني بين عامي 2001 و2007 بعد ان تخرج من مدرسة لا ماسيا، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني وجنوى الإيطالي وإنتر ميلان الإيطالي، ويحط الرحال في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2012).