القاهرة، مصر(CNN) -- أعلنت الشركة المنظمة لزيارة النجم الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عن تأجيل زيارته للقاهرة، على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وقالت المتحدثة باسم الشركة، ريم موسى، لـ CNN بالعربية، إن "وكيل أعمال ميسي تواصل معنا بعد خسارة برشلونة، الثلاثاء، أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان، برباعية نظيفة في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وأبلغنا أن ميسي قرر تأجيل زيارته للقاهرة، لموعد آخر سيتحدد لاحقا".

وأضافت ريم موسى: "أُبُلغنا بأن إدارة نادي برشلونة ألغت جميع الارتباطات الشخصية للاعبيها، بعد الخسارة في دوري الأبطال، من أجل الاستعدادا لمباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني الأحد المقبل".

وكان يفترض أن يزور ميسي مصر الأربعاء، ضمن برنامج ترويجي لحملة السياحة العلاجية في مصر "Tour n'Cure" ضد فيروس "سي".

وخسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، بأربعة أهداف دون مقابل، في ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.