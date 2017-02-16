دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت لجنة الحكام المحترفين لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "PGMOL"، عن رحيل الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبرغ إلى السعودية ليستلم منصب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي خلفا لمواطنه هاوارد ويب، وفقا لما نقلته الصحف البريطانية، في وقت تمنت فيه لجنة حكام "البريميرليغ" التوفيق للحكم الذي أصبح واحدا من أشهر الحكام حول العالم.

وجاء في بيان لجنة التحكيم الإنجليزية: "نتمنى التوفيق لمارك كلاتينبرغ، الذي يحضر نفسه للعمل في السعودية رفقة الاتحاد السعودي لكرة القدم"، حسب تعبيرها.

وأضافت اللجنة: "منذ انضمامه إلى هذه اللجنة في عام 2004، أصبح كلاتينبرغ أحد أفضل الحكام، بل ووضع معاييرا جديدة ليتبعها الحكام من بعده".

وأشارت الصحف البريطانية، إلى أن كلاتينبرغ سيخلف مواطنه هوارد ويب، الذي ترك التحكيم في الدوري الإنجليزي وانتقل ليترأس لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

اشتهر الحكم الإنجليزي خلال الأعوام الماضية بأنه أحد أفضل الحكام في أوروبا والعالم، إذ أدار مباريات هامة وتاريخية، مثل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ونهائي كأس أمم أوروبا 2016 بين البرتغال وفرنسا، كما أدار عددا من المباريات التاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأعوام الماضية.