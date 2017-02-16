دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره سانت إيتيان الفرنسي، ضمن مباريات دور الـ32 في بطولة الدوري الأوروبي، في مباراة سيلتقي فيها النجم الفرنسي بول بوغبا بشقيقه الأكبر فلورنتين بوغبا، في وقت سيلتقي فيه روما الإيطالي بفياريال الإسباني، بلقاء عودة النجم المصري محمد صلاح للموجهات الأوروبية.

مواجهة الشقيقين بوغبا

ستلعب مباراة مانشستر يونايتد وسانت إيتيان في "مسرح الاحلام"، ملعب أولد ترافور، في مدينة مانشستر الإنجليزية، إذ سيلتقي بول بشقيقه الأكبر فلورنتين، للمرة الأولى في بطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى اليونايتد إلى استغلال الدفعة المعنوية القوية التي يمتلكها لاعبوه بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الأسبوعين الماضيين بالدوري، بعد الفوز على ليستر سيتي وواتفورد، إذ يطمح الشياطين الحمر إلى تحقيق لقب بطولة الدوري الأوروبي من أجل ضمان بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز السادس حاليا في "البريميرليغ" برصيد 48 نقطة.

بالمقابل، سيحاول سانت إيتيان تحقيق نتيجة إيجابية على أرضية ملعب اليونايتد، للاقتراب من العبور إلى الدور الـ16 للبطولة في مباراة الإياب التي ستلعب على أرضه.

سيطمح الفريق الفرنسي إلى استغلال ثصحوته في الدوري، إثر فوزه في مباراته الأخيرة على لوريان، وذلك بعد أن خسر أمام نيس في الجولة الـ24، ليحتل المركز الخامس برصيد 39 نققطة.

عودة الفرعون للأجواء الأوروبية

بعود النجم المصري محمد صلاح، للمشاركة مع فريقه روما في البطولة الأوروبية، بعد عودته من الغابون، حيث شارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 مع منتخب بلاده وحقق المركز الثاني فيها.

فمنذ عودته إلى إيطاليا بعد البطولة، لعب صلاح مباراة واحدة أمام كروتوني، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي نجح في صناعة هدفين فيها، ليؤكد أن بطولة أفريقيا لم تزده إلا قوة.

بالمقابل، سيسعى فياريال الإسباني، إلى تحقيق فوز مريح على أبناء العاصمة الإيطالية، ليكمل مشوار المنافسة على لقب البطولة التي ودعها من الدور نصف النهائي الموسم الماضي على يد ليفربول.

ويتطلع الفريق الإسباني إلى أن يكمل السيطرة الإسبانية على هذه البطولة الأوروبيةن بعد أن توج إشبيلية الإسباني في آخر ثلاث نسخ من بطولة الدوري الأوروبي.