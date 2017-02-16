دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب ريال مدريد على ضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في وقت اكتسح فيه بايرن ميونخ نظيره أرسنال الإنجليزي برباعية مقابل هدف وحيد، في القمة التي جمعتهما على أرضية ملعب "أليانز أرينا".

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، تقدم الضيوف أولا عبر اللاعب الإيطالي لورينزو إنسيني، عند الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء بطريقة مميزة، إذ سدد كرة خادعة من مسافة بعيدة سكنت شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ولم تمض سوى عشر دقائق على هدف إنسيني، حتى سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هدف التعادل لريال مدريد، برأسية مميزة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، باغت الريال ضيفه بالهدف الثاني عند الدقيقة 49، عبر اللاعب الألماني توني كروس، بعد تسديدة على طريقته الخاصة سكنت شباك الحارس الإسباني بيبي رينا، قبل أن يختتم البرازيلي كاسيميرو أهداف الريال بهدف لا يصدق، بعد تسديدة صاروخية دخلت مرمى الفريق الإيطالي، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لصالح الفريق الملكي.

أما في القمة التي أقيمت في ألمانيا بين البايرن وأرسنال، تقدم الفريق الألماني عند الدقيقة 11 عبر النجم الهولندي أريين روبن، الذي سجل هدفا مذهلا على طريقة "روبن ماركة مسجلة"، قبل أن يتعادل أرسنال عبر نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز لأرسنال، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله بين الفريقين.

اكتسح البايرن ضيفه في الشوط الثاني، حين سجل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، الهدف الثاني للفريق البافاري عند الدقيقة 53، قبل أن يضيف اللاعب الإسباني تياغو ألكانتارا الهدفين الثالث والرابع عند الدقيقتين 56 و63، ليختتم المهاجم الألماني توماس مولر خماسية البايرن بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بخماسية مقابل هدف وحيد للبافاريين.

وبنتيجة المباراة الأولى، يحتاج نابولي للفوز بهدفين نظيفين أو أكثر ليقصي الريال، في حين سيعبر الفريق الملكي إلى ربع النهائي في حال تعادله او فوزه أو خسارته بهدف نظيف أو بفارق هدفين مع تسجيله للأهداف.

من جانبه، أصبح تأهل البايرن لربع النهائي، شبه مضمونا، إذ يحتاج أرسنال للفوز برباعية نظيفة في مباراة الإياب للعبور إلى الدور ربع النهائي.