دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المشاركة في تمثيل فيلم يتحدث عن معاناة عائلة سورية نزحت إلى تركيا بسبب الأحداث المندلعة في البلاد، رفقة الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجيلينا جولي والمطربة اللبنانية نانسي عجرم، وفقا لما تناقلته الصحف العالمية السبت.

وينوي رونالدو خوض تجربته الثانية في عالم التمثيل بعد الفيلم الذي كان بطله وروى قصة حياته، لكن التجربة ستكون مختلفة هذه المرة إذ سيروي الفيلم قصة درامية وإنسانية، الأمر الذي سيحتاج النجم البرتغالي إلى أن يظهر موهبته في عالم التمثيل حتى ينجح فيه.

وقال المخرج التركي للفيلم الذي يدعى "جسر الحياة"، أيوب ديرليك، لموقع "Turkish Football" إن التصوير سيبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، في الجنوب التركي قرب الحدود السورية.

وستشارك النجمة المعروفة بمبادراتها الإنسانية، الامريكية أنجيلينا جولي، إلى جانب "صاروخ ماديرا" في هذا الفيلم، الذي سيعرض في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وتركيا.

في وقت ستشترك المطربة اللبنانية ناسني عجرم أيضا في هذا العمل، لتضيف الطابع العربي إلى هذا الفيلم الذي سيطرح قضية تناولتها الدراما العربية بشكل كبير في الآونة الأخيرة.