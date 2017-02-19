دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه عدد من مدربي الأندية الكبرى في أوروبا شبح الإقالة من مناصبهم بعد النتائج المخيبة التي يقدمونها خلال الموسم الحالي، لتطالبهم الجماهير المتعطشة للألقاب، بالرحيل مثل مدرب أرسنال، الفرنسي أرسين فينغر، ومدرب برشلونة، الإسباني لويس إنريكي، في وقت سيرحل بعض المدربين عن فرقهم بسبب النتائج الجيدة التي يقدمونها، من اجل خوض تجربة جديدة مع أندية أقوى، نستعرض لكم أبرز هذه الأسماء.