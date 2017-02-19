دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي الفتح السعودي بنظيره استقلال خوزستان الإيراني ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، الإثنين، على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية، مسقط، في مباراة تحظى باهتمام كبير في الأوساط الكروية الإيرانية والسعودية على حد سواء لأنها تأتي في وقت ترتفع فيه حدة التوتر السياسي بين الرياض وطهران.

فبعد أن تجاوز عقبة ناساف كراشي الأوزبكي في التصفيات التأهيلية النهائية، بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري السعودي الموسم الماضي، يسعى الفتح إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الفريق الإيراني الذي يبدو مرشحا للفوز بنقاط المباراة أكثر منه.

بالمقابل، يسعى حامل لقب الدوري الإيراني الموسم الماضي، استقلال خوزستان، إلى تجنب مفاجآت الفتح في المباراة الأولى له في دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، عبر تحقيق فوز مريح يهديه صدارة المجموعة الثانية.

ويعاني الفريق السعودي حاليا في ترتيب دوري جميل للمحترفين، إذ يحتل المركز قبل الأخير، برصيد 15 نقطة، وعلى بعد نقطة وحيدة من صاحب المركز الأخير، الخليج.

من جانبه، لا يمر فريق استقلال خوزستان بظروف أفضل من ظروف الفتح بكثير، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري الإيراني الممتاز، برصيد 29 نقطة من 22 مباراة.

يذكر أن هذه المباراة ستلعب على الأراضي العمانية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الآسيوي، بسبب التوترات السياسية بين البلدين في السنوات الأخيرة.