لا تعبثوا مع هذه الجدة.. تمارس الكونغ فو منذ 89 عاما

احذر.. هذه الجدة تمارس الكونغ فو منذ 89 عاما

رياضة
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
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تمارس رياضة الـ “كونغ فو” منذ 89 عاما ولا تزال قبضتها جاهزة للدفاع عن نفسها وتوجيه اللكمات.

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