لا تعبثوا مع هذه الجدة.. تمارس الكونغ فو منذ 89 عاما
احذر.. هذه الجدة تمارس الكونغ فو منذ 89 عاما
رياضة
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
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تمارس رياضة الـ “كونغ فو” منذ 89 عاما ولا تزال قبضتها جاهزة للدفاع عن نفسها وتوجيه اللكمات.
تمارس رياضة الـ “كونغ فو” منذ 89 عاما ولا تزال قبضتها جاهزة للدفاع عن نفسها وتوجيه اللكمات.
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