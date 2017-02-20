دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر الفتح السعودي أمام فريق استقلال خوزستان الإيراني بهدف نظيف في مباراته الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ضمن مباريات المجموعة الثانية، ما جعل الجماهير السعودية تعبر عن خيبتها وتمنياتها بالتوفيق للفتح في المواجهات القادمة عبر موقع "تويتر".

فعلى أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية، مسقط، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة والأداء بين الفريقين، إذ لم يرق الاداء للمستوى المرجو من قبل الجماهير.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني من ناحية الأداء، لكن نتيجة المباراة تغيرت، حين سجل اللاعب الإيراني أبو الفضل علايي، هدف الفوز للاستقلال عند الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بهدف نظيف للفريق الإيراني.

أثارت المباراة العديد من ردود الفعل من قبل الجماهير السعودية، التي عبرت عن استيائها من الأداء المقدم في اللقاء، إذ غرد أحد الناشطين على تويتر قائلا "تشويه للكرة السعودية أندية ضعيفة تشارك واندية قوية جالسة عشان الديون"، في حين قال آخر "مستوى سيء جدا وإراجة الكثير من اللاعبين، إذ كنتم لا تريدون اللعب دعوا غيركم يشارك"، حسب تعبيره.

وعبر قسم آخر من السعوديين عن تمنياتهم بالتوفيق لمن أسموه "سفير الوطن" في المباريات الآسيوية القادمة، إذ قال أحدهم "هاردلك لسفير الوطن".

يذكر أن الفتح وقع في المجموعة الثانية إلى جانب استقلال خوزستان، والجزيرة الإماراتي ولخويا القطري، اللذان سليتقيان في وقت لاحق الإثنين، في حين سيلعب ممثل السعودية الآخر، التعاون أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في وقت آخر بنفس اليوم.