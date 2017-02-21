دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في مواجهتين قويتين بدوري أبطال أوروبا، يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره موناكو الفرنسي على أرضية ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر الإنجليزية، في وقت سيحل فيه اتلتيكو مدريد ضيفاً على باير ليفركوزن الألماني، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا.

إذ في إنجلترا، سيشهد ملعب الاتحاد مواجهة قوية بين "مواطني مانشستر" وأمراء موناكو، إذ يطمح الفريق الإنجليزي إلى تحقيق فوز مريح يقربه من الدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

ويمر السيتي حالياً بأفضل فتراته خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي وذلك بعد أن خطف المركز الثاني في الجولة الماضية، بعد وصوله للنقطة رقم 52 على بعد ثماني نقاط من المتصدر، تشيلسي.

بالمقابل، يمتلك موناكو أقوى خط هجوم في أوروبا، إذ سجل فريق الإمارة 76 هدفاً في 26 مباراة لعبها في الدوري هذا الموسم، متفوقاً بفارق 26 هدفاً عن أقرب ملاحقيه، باريس سان جيرما، كما أنه يتصدر فرق الدوري برصيد 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الباريسي.

ويسعى الفريق الفرنسي إلى تكرار إنجاز عام 2004 حين بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر المباراة النهائية أمام بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف نظيفة، حين كان الفريق البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو.

وفي المباراة الأخرى، سيستضيف باير ليفركوزن الألماني نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب "باي أرينا" في مدينة ليفركوزن الألمانية، إذ يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده للاقتراب من بلوغ الدور ربع النهائي.

ويصب "الروخي بلانكوس" أغلب تركيزه على دوري أبطال أوروبا، إذ لا يقدم مستوى مميزاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، كما ودّع بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي، لأن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يسعى لتحقيق لقب البطولة الأعلى في أوروبا قبل مغادرة أسوار النادي.

من جانبه، يطمح الفريق الألماني إلى تجاوز أزمته المحلية، إذ يحتل المركز الثامن، رغم صحوته في آخر جولتين، وسيحاول تحقيق المفاجأة بالفوز على وصيف النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا.