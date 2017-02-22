دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي بورتو البرتغالي، الأربعاء، بنظيره يوفنتوس الإيطالي في مدينة بورتو البرتغالية ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في لقاء تاريخي سيتجدد بين الحارسين الأسطوريين، الإيطالي جيانلويجي بوفون، والإسباني إيكر كاسياس، في حين ستجمع المباراة الثانية بين ليستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني في مدينة إشبيلية الإسبانية.

التقى الفريقان في مناسبتين قبل مواجهة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وذلك في دور المجموعات من نسخة عام 2000/2001، إذ تعادل الناديان في المباراة الأولى سلبيا، وفاز اليوفي المباراة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ولم يخسر بورتو في آخر ست مباريات خاضها على أرضية ملعب "الدراغاو"، في وقت لم يتعرض يوفنتوس للهزيمة خارج قواعده خلال المباريات الثلاث التي لعبها في ملاعب خصومه.

أما على مستوى الصراع الشخصي المتجدد بين بوفون وكاسياس، فسيكون هذا هو اللقاء الأول بينهما بعد أن انتقل كاسياس للفريق البرتغالي، إذ تواجه الحارسان في ثمانية مناسبات سابقة على مستوى الأندية فاز كل منهما في ثلاث وحدث التعادل في مناسبتين.

تقابل النجمان في أربع مواجهات رسمية (غير ودية) على مستوى المنتخبات، إذ التقيا للمرة الاولى في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2008، وتفوقت إسبانيا حينها بركلات الجزاء، في حين حدث التعادل بينهما بهدف لمثله في يورو 2012، قبل أن يتقابلا في نهائي نفس البطولة وفازت إسبانيا بأربعة اهداف نظيفة، لتكون المواجهة الأخيرة بينهما في كأس القاراةت عام 2013 وفازت إسبانيا بركلات الترجيح.

إشبيلية وليستر سيتي

فعلى أرضية ملعب "رامون سانشيز بيسخوان"، سيستضيف بطل النسخة الماضية من الدوري الأوروبي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في مباراة ستكون متكافئة ومتقاربة في المستوى رغم اختلاف وضعية الفريقين محليا.

يقدم إشبيلية موسما استثنائيا في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة وثلاث نقاط عن ريال مدريد، الذي سيواجه فالنسيا الأربعاء في مباراة مؤجلة في "الليغا".

من جانبه، يعاني ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، إذ يقبع في المركز الـ17 برصيد 21 نقطة، وعلى بعد نقطة واحدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد ان خسر ذئاب ليستر في آخر خمس مباريات لهم في "البريميرليغ".

بالمقابل، يقدم ليستر مستوى مذهلا في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، إذ فاز في أربع مباريات من أصل ست مواجهات خاضها في دور المجموعات وتعادل في واحدة. وخسر في أخرى.

تأهل الفريق الإسباني إلى دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني خلف يوفنتوس في المجموعة الثامنة إذ فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر واخدة.