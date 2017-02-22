دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –تغلب مانشستر سيتي على ضيفه موناكو بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة تاريخية جعتهما على أرضية ملعب "الاتحاد" في مدينة ماشنستر الإنجليزية، في وقت فاز فيه اتلتيكو مدريد على مضيفه باير ليفركوزن الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 الذي شهد 29 هدفا في ست مباريات، مع تبقي مباراتين.

وعلى أرضية ملعب "الاتحاد"، تفوق السيتي أولا عبر اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ عند الدقيقة 26، لكن موناكو عاد وعادل النتيجة عبر نجمه الكولومبي ردادميل فالكاو بعدها بسبع دقائق، قبل أن يضيف زميله كيليان مبابمبي الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 40، وينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الفريق الفرنسي.

وفي الشوط الثاني، سجل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدف التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 58، لكن فالكاو عاد وسجل هدف التقدم لموناكو بعدها بثلاث دقائق، رغم إضاعته لركلة جزاء قبل ذلك بـ11 دقيقة، وشكلت عودته خبرا سعيدا لعشاق كرة القدم، بعد ان هبط مستواه لفترة طويلة خلال الأعوام الماضية.

لم يقف مسلسل الإثارة في هذه المباراة المجنونة عند هذا الحد، بل سجل أغويرو هدف التعادل للسيتي عند الدقيقة 71، قبل أن يضيف المدافع الإنجليزي جون ستونز الهدف الرابع لأصحاب الأرض عند الدقيقة 77، ويضيف المهاجم الألماني ليروي ساني الهدف الخامس للسيتي عند الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لصالح الفريق الإنجليزي.

أما في المباراة الثانية، قتقدم أتلتيكو مدريد عبر الإسباني ساؤول نيغويز عند الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لـ "الروخي بلانكوس".

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الألماني من أصول مغربية كريم بلعربي هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض عند الدقيقة 48، لكن أتلتيكو عاد وسجل الهدف الثالث عبر الفرنسي كيفن غاميرو من علامة الجزاء عند الدقيقة 59، لكن مدافع أبناء مدريد، المونتينيغري ستيفان سافيتش سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 67، ليعيد الأمل لأصحاب الأرض.

وفي الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ظهر النجم الإسباني المخضرم فيرناندو توريس، وسجل الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهاتين النتيجتين، يحتاج السيتي إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف، أو الخسارة بفارق هدفين مع تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف للتأهل لربع النهائي، في حين يحتاج موناكو للفوز بفارق هدفين دون قبول أكثر من هدفين للتأهل.

من جانبه، يحتاج الاتلتيكو إلى الفوز أو التعادل باي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف، أو الخسارة بفارق هدفين مع عدم قبول أكثر من أربعة أهداف، في حين يحتاج ليفركوزن للفوز بفارق أكثر من هدفين، أو بفارق هدفين مع تسجيل أربعة اهداف أو أكثر.