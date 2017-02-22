اليونايتد يعبر عقبة سانت إيتيان ويصل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي

اليونايتد يهزم سانت إيتيان ويصل لدور الـ16

رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و31 دقيقة.
مانشستر يونايتدفرنساالدوري الأوروبيرياضة
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اليونايتد يعبر عقبة سانت إيتاين ويصل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي

الشقيقان بوغبا يحتفلان سويا بعد نهاية المباراة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بلغ مانشستر يونايتد الإنجليزي دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه بهدف نظيف في مباراة الإياب على سانت إيتيان الفرنسي، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف نظيفة، وذلك ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.

ففي المباراة التي أقيمت ىعلى أرضية ملعب غوفروي غيشار، سجل النجم الأرميني المتألق هنريك ميختاريان، هدف الفوز للشياطين الحمر عند الدقيقة 17، ليعبر بهم إلى دور الـ32 للبطولة الاوروبية الثانية على مستوى الأندية.

وكان اليونايتد قد تفوق في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها جميعها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي لمع هذا الموسم مع الفريق الأحمر.

ويقدم أشبال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مستويات متميزة خلال الأسابيع الاخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي تلدوري الأوروبي.

يذكر أن مانشستر يونايتد التحق بفريق شالكة الألماني الذي تفوق بمباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على باوك اليوناني، كما تاهل نادي كاستودار الروسي بعد فوزه على فنربخشة التركي بهدفين مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 

مانشستر يونايتدفرنساالدوري الأوروبيرياضة
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