دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بلغ مانشستر يونايتد الإنجليزي دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه بهدف نظيف في مباراة الإياب على سانت إيتيان الفرنسي، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف نظيفة، وذلك ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.

ففي المباراة التي أقيمت ىعلى أرضية ملعب غوفروي غيشار، سجل النجم الأرميني المتألق هنريك ميختاريان، هدف الفوز للشياطين الحمر عند الدقيقة 17، ليعبر بهم إلى دور الـ32 للبطولة الاوروبية الثانية على مستوى الأندية.

وكان اليونايتد قد تفوق في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها جميعها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي لمع هذا الموسم مع الفريق الأحمر.

ويقدم أشبال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مستويات متميزة خلال الأسابيع الاخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي تلدوري الأوروبي.

يذكر أن مانشستر يونايتد التحق بفريق شالكة الألماني الذي تفوق بمباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على باوك اليوناني، كما تاهل نادي كاستودار الروسي بعد فوزه على فنربخشة التركي بهدفين مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.