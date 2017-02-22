دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سقط ريال مدريد في فخ ملعب "ميستايا" بعد أن خسر أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة التي جمعتهما الأربعاء، ليضيع الريال على نفسه فرصة توسيع الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط، ويبقى الفارق بين الفريقين الكبيرين نقطة واحدة.

وتقدم الخفافيش أولا عند الدقيقة الخامسة، بهدف مميز عبر المهاجم الإيطالي سيموني زازا، قبل أن يضيف زميله التشيلي بابلو أوريانا الهدف الثاني لفالنسيا بعد ذلك بأربع دقائق فقط.

وأنهى الفريق الملكي الشوط الأول متأخرا بفارق هدف وحيد، حين سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، لم تفلح محاولات أبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في تعديل النتيجة، بإنقاذ الريال من الهزيمة في الميستايا، لتبقى النتيجة على حالها ويحقق فالنسيا فوزا هاما على المتصدر.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الريال عند النقطة 52 في المركز الأول وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة، في حين ارتفع رصيد فالنسيا إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري.

يذكر أن الفريق الملكي لازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو في الدوري، ويطمح أبناء العاصمة الإسبانية إلى عدم التفريط بنقاط هذه المباراة كما فرطوا بنقاط مباراة فالنسيا.