دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "ميستايا" في مدينة فالنسيا الإسبانية، مباراة نارية بين ريال مدريد وفالنسيا، في مواجهة مؤجلة من شهر ديسمبر/كانون أول بسبب مشاركة الفريق الملكي ببطولة كأس العالم للاندية في اليابان والتي توج ملوك مدريد بلقبها.

وتكمن اهمية هذه المواجهة في أنها قد تلعب دورا هاما في صراع المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، والذي يتصارع عليه كل من ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية.

سيحاول الريال تجنب الوقوع في فخ الخسارة أو التعادل في هذه الموقعة إذ سيكون ذلك بمثابة فرصة أهدرها أشبال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في مشوارهم الذي يسعون من خلاله لحصد اللقب الغائب منذ خمس سنوات.

بالمقابل، يعاني خفافيش فالنسيا هذا الموسم من التراجع في المستوى، إذ يقبعون في المركز ال15، وهو المركز الذي لا يليق بسمعة الفريق الإسباني العريق ولا يرضي جماهيره التي تعودت أن ترى فريقها منافسا على اللقب أو على المقاعد الأوروبية على أقل تقدير.

ورغم تراجع مستوى فالنسيا، إلا أن اللعب في "ميستايا" يبقى دائما صعبا، إذ لم ينجح الريال في الفوز على أرضيته منذ ديسمبر/كانون أول من عام 2013.

ويتصدر الفريق الملكي ترتيب الدوري حاليا برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة، مع تبقي مباراتين لأبناء العاصمة أمام فالنسيا وسيلتا فيغو، إذ يملك الريال فرصة توسيع الفارق إلى سبع نقاط كاملة مع غريمه التقليدي.