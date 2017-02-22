دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت صحف بريطانية عن إمكانية انتقال نجم نادي مانشستر يونايتد، الإنجليزي واين روني، إلى الدوري الصيني الممتاز، حيث سيحصل على راتب قد يصل إلى مليون جينه إسترليني في الأسبوع (1.2 مليون يورو) ليصبح أكثر اللاعبين دخلا في العالم.

وتساءلت صحيفة "الديلي ميل" عن وجهة الفتى الذهبي القادمة، إذ كشفت أن اللاعب تلقى عروضا من الدوري الصيني الذي سيغلق سوق الانتقالات الشتوية فيه الثلاثاء المقبل، كما كشفت عن إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي ولم تستبعد عودته إلى ناديه السابق، إيفرتون الإنجليزي.

من جانبها، أكدت صحيفة "ميرور" أن روني سينتقل إلى الصين، وأشارت إلى أن ثلاثة أندية صينية تستطيع التعاقد مع اللاعب، وهي بيجينغ عوان وجيانغسو وتانجين كوانيجيان، والذي يدربه نجم الكرة الإيطالية السابق فابيو كانافارو.

ونشرت صحيفة "ذا صن" تصريحات لكانافارو أكد فيها أن فريقه خاطب اليونايتد من أجل التعاقد مع روني لكنه كشف في الوقت نفسه إلى أن قائد الشياطين الحمر ليس الخيار الأول بالنسبة للفريق لذلك لم يتخذ الفريق الصيني خطواتا جدية إضافية بشأن التعاقد مع النجم الإنجليزي.

وانتقل الفتى الذهبي إلى مانشستر يونايتد عام 2004 قادما من نادي إيفرتون، إذ كان يبلغ من العمر 19 عاما، وأصبح الهداف التاريخي لليونايتد بتسجيله 250 هدفا خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز .

يذكر أن روني يعاني منذ قدوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة القريق، إذ لم ينجح في حجز مقعد أساسي له في القريق وذلك رعم أنه لا زال يبلغ 31 عاما، ما يعني أنه يستطيع اللعب لأرعب مواسم قادمة على الأقل.