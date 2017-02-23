دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين على مضيفه بورتو البرتغالي، في وقت فاز فيه إشبيلية الإسباني على ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فعلى أرضية ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية، انتهى الشوط الاول سلبي النتيجة بين يوفنتوس وبورتو، إذ لم يشهد الشوط سوى تسديدة خطرة جدا من المهاجم الأرجنتيني الشاب باولو ديابالا وأنقذها القائم الأيسر للحارس الإسباني المضخرم إيكر كاسياس.

وفي الشوط الثاني، كشر فريق السيدة العجوز عن أنيابه، وسجل الهدف الاول عبر البديل الكرواتي الشاب ماركو بياكا، عند الدقيقة 72، قبل ان يضيف البديل الآخر، البرازيلي داني ألفيس الهدف الثاني لليوفي بعدها بدقيقتين لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين ليوفنتوس.

أما، في المباراة الثانية والتي أقيمت على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيسخوان"، فتقدم إشبيلية أولا عبر الإسباني بابلو سارابيا عند الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، أضاف الأرجنتيني خواكين كوريا الهدف الثاني لأبناء الأندلس عند الدقيقة 62، لكن ليستر عاد وقلص الفارق عبر نجم هجومه الإنجليزي جيمي فاردي عند الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الفريق الأندلسي.

وبنتيجة مباراة الذهاب، يحتاج اليوفي إلى تحقيق الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف للعبور إلى ربع النهائي، في حين يجب على بورتو أن يفوز بفارق هدفين أو أكثر ليتأهل إلى الدور القادم.

من جانبه، يحتاج إشبيلية لتحقيق الفوز أو التعادل على أرض ليستر، أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل أكثر من هدف للوصول إلى ربع النهائي، في حين يتأهل ذئاب ليستر في حال فوزهم بهدف نظيف او بفارق أكثر من هدف.