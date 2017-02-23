دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مفاجآت عديدة وإثارة لم تكن متوقعة، إذ سجلت الفرق التي بلغت هذا الدور 34 هدفاً في 8 مباريات لُعبت، كما تألق عدد من النجوم العالميين وأثبتوا فاعليتهم ومهارتهم أمام مرمى الخصوم، نرشح لكم أربعة منهم ولكم حق منح أحدهم لقب رجل الجولة.

أنخيل دي ماريا

بعد أن ابتعد عن التألق منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2014 وانتقاله إلى مانشستر يونايتد ثم باريس سان جيرمان، عاد دي ماريا بشكل قوي أمام برشلونة في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، وانتهت بفوز الفريق الباريسي بأربعة أهداف نظيفة.

تألق "الملاك" كما يحلو لمحبيه تسميته، في تلك المباراة ولعب دوراً مفصلياً في الفوز الذي حققه فريقه، إذ سجل هدفين مميزين وساعد زملاءه في اكتساح برشلونة عبر تحركاته المؤثرة في وسط الميدان بين محور الارتكاز ومحوري الدفاع للفريق الكتالوني.

أريين روبن

رغم عودته من الإصابة مؤخراً، إلا أن الصاروخ الهولندي العابر لدفاعات الخصوم، عاد وضرب مرمى أرسنال في المباراة التي فاز فيها فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، إذ سجل هدفاً على طريقة "روبن ماركة مسجلة"، سكن الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

من الناحية الفنية، شكّل روبن قوة هجومية ضاربة على الجبهة اليمنى للبايرن، إذ قام بعدد من الاختراقات المؤثرة ونجح في تفكيك دفاع "مدافع لندن" في تلك المواجهة.

كريم بنزيما

لم يتوقع كثيرون تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال مواجهة ريال مدريد ونابولي، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لصالح الفريق الملكي.

سجل بنزيما الهدف الأول للريال في تلك البطولة، وأزعجت تحركاته داخل منطقة الجزاء الدفاعات الإيطالية، ورغم إضاعته للعديد من الفرص السانحة للتسجيل، إلا أن اللاعب الفرنسي أثبت أنه مهاجم من الطراز الرفيع في تلك المواجهة.

راداميل فالكاو

في وقت، اتفق فيه المتابعون والمحللون على أن فترة تألق فالكاو في الملاعب انتهت، برز النمر الكولومبي في المباراة التاريخية التي جمعت فريقه موناكو بمانشستر سيتي الإنجليزي وانتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل اللاعب الكولومبي المخضرم هدفين مميزين، إذ سجل الأول برأسه، في حين سجل الثاني بطريقة مذهلة بعد أن وضع الكرة من فوق الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو، لتسكن شباك "مواطني مانشستر"، كما كان باستطاعته تسجيل "هاتريك" لو استغل ضربة الجزاء التي أتيحت له وأضاعها في المباراة.