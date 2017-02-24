القاهرة، مصر( CNN) --أقسم حارس مرمى منتخب مصر وفريق وادي دجلة، عصام الحضري، على أنه لم يعتد بالضرب على زميله في الفريق، وأن كل ما حدث هو نتيجة عصبية داخل الملعب، لم تصل الى مرحلة التعدي وأكد أنه يحترم مسؤولي ناديه، مشيرا إلى أنه لن يعلق على ما كتبه رئيس النادي عبر صفحته على موقع "فيس بوك" بعرضه للبيع، بحسب ماقاله لـ CNN.

وكان هذا نص الحوار :

ما حقيقة عرضك للبيع من قبل رئيس نادي وادي دجلة؟

الأمر ليس عرضا للبيع، لكنه اتفاق بيني وبين رئيس النادي ماجد سامي، فلدي الرغبة في الرحيل عن النادي منذ العودة من بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بالغابون.

لكن رئيس النادي كتب منشورا على صفحته عبر فيس بوك بذلك ؟

البعض قال لي إن رئيس النادي كتب منشورا على صفحته بعرضي للبيع، ولا أعلم سبب ذلك لكن كما قلت، هناك إتفاق بيني وبينه على الرحيل، وليس لدي تعليق على ما كتبه رئيس نادي وادي دجلة الذي أحترمه كثيرا، وإعتذرت له في اليوم التالي للأزمة.

قيل أن الأزمة سببها تعديك بالضرب على زميل لك بالفريق ؟

لم أعتد بالضرب على حارس المرمى خالد وليد كما قيل، كل ما حدث أن خالد كان يجلس في مكان بعيد أثناء التدريب، طلب مني مدرب حراس المرمى بالفريق، فكري صالح، الذهاب اليه ليتدرب مع بقية زملائه، وحدث شد وجذب بيني وبينه، لكن لم يتطور الأمر الى حد الإعتداء عليه، لكني جذبته من قميصه، فاعتبرها البعض تعديا بالضرب، وأقسم بالله أنه أمر لم يحدث على الإطلاق.

هل فوجئت بقرار رئيس نادي وادي دجلة ؟

قلت أن ما أعلنه رئيس نادي وادي دجلة، متفق عليه منذ عودتي من الغابون بعد المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، لهذا فالقرار ليس مفاجاة بالنسبة لي تماما، وقد يكون الأمر قد أخذ أكبر من حجمه بسبب من قاله البعض باني ضربت زميلا لي، ومرة أخرى أقسم بالله لم يحدث أني ضربته.

ألا ترى أن عرضك للبيع في هذا التوقيت صعب بعد غلق باب الانتقالات الشتوية في أغلب بلدان العالم؟

لست في عجلة من أمري، فالدوري المصري مازال أمامه ما يقارب من أربعة شهور، وهناك عدة دوريات في أوربا مازال باب الإنتقالات فيها مفتوحا، وقد أرحل الى أحد هذه الدوريات، أو سأنتظر لنهاية الموسم الحالي، وكل الخيارات مفتوحة.

قيل إنه من الوارد أن ترحل الى الدوري الامريكي ؟

غير صحيح، فلن أرحل الى الدوري الأمريكي.

هل من الوارد أن تنتهي الأزمة سريعا وتستمر مع وادي دجلة ؟

وادي دجلة ناد محترف، والقرارات فيه تؤخذ بناء على دراسة لكافة الأمور، وقلت أني من طلبت من رئيس النادي الرحيل منذ العودة من أمم افريقيا، في نفس الوقت وارد جدا أن أبقى مع دجلة لنهاية الموسم.

هل تعتبر ما يحدث "أزمة" بينك وبين النادي؟

هناك أزمة سببها "نرفزة ملعب" بيني وبين زميل صاعد، في نفس الوقت مازلت مرتبطا بعقد مع وادي دجلة، قد أرحل وقد أستمر، وأعتذر لزملائي والنادي عما حدث.

لم تحدث أي إتصالات بينك وبين مسؤولي النادي خلال الساعات الماضية ؟

بالتأكيد حدث أكثر من إتصال بيني وبين مسؤولين في النادي، لكن فحوى ما دار في هذه الإتصالات أمر يخصني ويخصهم فقط، ولن أفصح عما دار فيها، كل ما يمكنني البوح به هو أن العلاقة مازلت قائمة.

ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة قال أن الحضري مستمر مع الفريق، فما رأيك ؟

قلت أن كل الخيارات مفتوحة، دعنا ننتظر ما ستسفر عنه الساعات المقبلة.