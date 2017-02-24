دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه لم يستغرب إقالة المدرب الإيطالي، كلاوديو رانييري من تدريب ليستر سيتي وذلك لأن عامي 2016 و2017 شهدا أحداثا غريبة مثل انتخاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب رئيسا لأمريكا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".

وقال كلوب: "إذا ماذا يمكنني أن أقول؟ هل أنا متفاجئ من قرار إقالته؟ لا... هذه هي كرة القدم، بالنسبة لي هناك العديد من الأحداث الغريبة في عامي 2016 و2017، مثل انتخاب ترامب وحدوث البريكسيت وإقالة رانييري".

وأضاف المدرب الألماني: "ليس لدي أدنى فكرة، لماذا أقدم فريق ليستر على هذه الخطوة، الجميع يرى وضعيتهم في الدوري ولكن الجميع أيضا يرى أين هم في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لا نشارك فيها نحن".

وعن رانييري قال كلوب: "إنه رجل لطيف ومميز خقا، لقد التقيته من قبل، عندما كنت مدربا لدورتموند، إنه شخص رائع بالفعل، ولكني لا أملك جميع المعلومات، عليك (الصحفي) الذهاب إلى المؤتمر الصحفي الخاص بليستر وسؤالهم عن هذا الأمر"، سحب تعبيره.

يذكر أن ليفربول يواجه ليستر سيتي، مساء الاثنين، على أرضية ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.