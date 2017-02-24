دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد أسطورة نادي ليستر سيتي ومهاجمه السابق، الإنجليزي غاري لينيكر، قرار إدارة النادي بإقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، مشيرا إلى أن القرار لا يمكن تبريره ولا يمكن مسامحة من اتخذه، حسبما كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وقال لينيكر: "بعد كل ما فعله كلاوديو رانييري لليستر سيتي، إقالته الآن تعتبر أمرا لا يمكن تفسيره أو التاسمح فيه، إنه امر حزين جدا"، حسب تعبيره.

وكان قد نشر تغريدة أخرى فور وصول خبر إقالة المدرب الإيطالي له "كلاوديو رانييري؟ أقيل؟ حقا؟ لقد انتهت لعبة ديلي دينغ ديلي"، وهو ما كان يقوله رانييري لنفسه حين كان يمر الفريق بظروف صعبة حسبما قال في أحد المؤتمرات الصحافية له.

وكان قد أعلن نادي الذئاب إقالة مدربه الإيطالي بعد النتائج السلبية للفريق خلال الموسم الحالي، إذ يقبع ليستر في المركز الـ17 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن غاري لينيكر كان أحد أساطير ليستر سيتي بين عامي 1978 و1985، وسجل 194 هدفا في قميص الفريق الأزرق في 95 مباراة لعبها معه.