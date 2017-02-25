دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح بايرن ميونخ ضيفه هامبورغ بثمانية أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "أليانز أرينا"، وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، كما أنها الهزيمة الأقسى لهامبورخ في تاريخ مشاركته في الدوري الألماني.

وتقدم الفريق البافاري عبر التشيلي أرتورو فيدال، عند الدقيقة 17، قبل أن يضيف المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

وعاد ليفاندوفسكي وسجل الهدفين الثالث والرابع عند الدقيقتين 42 و54، قبل أن يسجل اللاعب النمساوي ديفيد ألابا عند الدقيقة 56، ثم أضاف اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان الهدفين السادس والسابع عند الدقيقتين، 65 و69، ثم اختتم النجم الهولندي الطائر أريين روبن، مهرجان أهداف البايرن بالهدف الثامن عند الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، عزز الفريق البافاري صدارته للدوري الألماني بعد وصوله للنقطة الـ53 كما وصل إلى هدفه رقم 54، ليكون أقوى خط هجوم في البطولة، وأصبح يبعد عن صاحب المركز الثاني لايبزيغ بفارق خمس نقاط كاملة.

يذكر أن هذه المباراة شهدت تسجيل روبن لهدفه رقم 125 مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات، كما حافظ الحارس الألماني مانويل نوير، على نظافة شباكه للمباراة رقم 100 مع الفريق البافاري.