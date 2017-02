دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب النجم الجزائري لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، رياض مجرز، عن امتنانه لمدربه الإيطالي الذي أقيل من منصبه الخميس، كلاوديو رانييري، إذ أكد أنه من آمن بقدراته وساعده كي يصبح لاعبا مميزا كما زوده دائما بالشجاعة، وذلك عبر حساب محرز الرسمي على تويتر.

وقال محرز في التغريدة الأولى "احترام كبير للرجل العظيم الذي ساعدنا على صناعة التاريخ، لقد ساهمت في تكويني كلاعب كرة قدم، وزودتني بالشجاعة اللازمة".

وأضاف النجم الجزائري في تغريدة أخرى "لقد آمنت بقدراتي من اليوم الاول، شكرا جزيلا لك على كل شيء، أتمنى لك التوفيق، وأتمنى من الله أن يبارك فيك"، حسب تعبيره.

وكان رانييري قد قال السبت في كلمة وداعية ان إقالته من تدريب ليستر "قتلت حلمه" بالاستمرار في الفريق الذي أحبه، كما زار مركز ترديب الفريق في وقت لاحق وودع اللاعبين والجهاز الفني.

يذكر أن إدارة ليستر قامت مساء الخميس بإقالة رانييري وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، الأمر الذي أشعل انتقادات حادة للإدارة التايلاندية إذ وصفها الكثيرون بأنها "لا تفقه شيئا بكرة القدم ولا تقدر الإنجازات"، لتصبح مهمة ليستر شاقة للتأقلم مع المدرب الجديد الذي سيأتي خلفا للعجوز الإيطالي.

Big respect to this great man who helped us achieve history , you helped me build myself as a player and gave me the courage I needed ,

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 25, 2017