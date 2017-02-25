دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت صحيفة ""ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن الفريق الملكي أتم أولى صفقاته للموسم الكروي القادم، وذلك عبر التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب لنادي ساو باولو، أوغوستو غالفان، والذي سينضم للفريق الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما ويلعب في مركز خط الوسط المتقدم، سيصل إلى العاصمة الإسبانية، مدريد، في 25 من مارس/آذار القادم لاستكمال إجراءات انتقاله.

ولم تعلن ماركا عن قيمة الصفقة التي تعد الاولى للفريق الملكي خلال الموسم الجاري، إذ لم يبرم الملوك صفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخير.

ويعاني الريال في مركز الوسط المتقدم، إذ يفقتد لصانع اللعب الذي يستطيع الفريق الاعتماد عليه، وذلك بسبب تذبذب مستوى الإسباني إيسكو وعدم الاعتماد على الكولومبي خاميس رودريغيز بشكل منتظم.

من جانبه، لم يعلن الفريق الملكي حتى اللحظة رسميا التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب، الأمر المتوقع حدوثه في مارس/أذرا القادم وفقا لماركا.

يذكر أن أبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، سيواجهون مهمة صعبة الاحد، حين يحطون الرحال في ملعب "مادريغال"، حيث سيلاقوا فياريال العنيد.