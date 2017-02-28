دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح ليستر سيتي في الفوز على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على أرضية ملعب "كينغ باور"، لتطرح الصحف البريطانية والمتابعين سؤالا على لاعبي ليستر "أين كنتم طيلة الموسم؟"، ويبقى السؤال غير المباشر الأبرز، هل خذل اللاعبون مدربهم وصانع نجوميتهم؟

فبعد الاداء المميز الذي قدمه الذئاب في مباراة ليفربول، وهو الأداء الذي اتفق جميع المتابعين والمحللين أن الفريق لم يقدمه طيلة جولات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز بل وحتى في دوري أبطال أوروبا، حامت الشكوك حول قضية خذلان اللاعبين لمدربهم الإيطالي المقال مؤخرا، كلاوديو رانييري، فب تكرار لسيناريو لاعبي تشيلسي مع مدربهم البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.

جيمي فاردي

ظهر الثعلب فاردي بمستوى مختلفا تماما عن المستوى الذي ظهر به تحت قيادة رانييري خلال الموسم الحالي، إذ عاد للتحرك خلف المدافعين لاستقبال تمريرات لاعبي الوسط وإسكان الكرة في الشباك، فقد نجح في تسجيل هدفين خلال مباراة ليفربول، وهو الأمر الذي لم يفعله المهاجم الإنجليزي سوى مرة واحدة هذا الموسم حين سجل "هاتريك" أمام مانشستر سيتي في 10 ديسمبر/كانون أول.

وسجل فاردي سبعة اهداف خلال الموسم الحالي، كان ثلاثة منهم أمام السيتي وهدفين أمام لفيربول في المباراة الأخيرة وهدفين في مجموع باقي المباريات التي لعبها خلال الموسم الحالي، وهو ما يدل على تطور كبير في مستوى فاردي بعد رحيل رانييري.

داني درينك ووتر

استعاد لاعب الوسط الإنجليزي مستواه المميز الذي ظهر به الموسم الماضي خلال مباراة ليفربول، إذ سجل هدفا رائعا ونجح في ضبط وسط الملعب بطريقة مميزة، وهو ما لم يفعله طيلة الموسم الحالي تحت قيادة مدربه الإيطالي السابق.

ففي معظم مباريات الموسم الحالي، عانى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من غياب نغولو كانتي في وسط الملعب بعد رحيله إلى تشيلسي وانخفاض مستوى درينك ووتر، لكن يبدو أن الاخير تحرر بعد رحيل رانييري وطور مستواه خلال أربعة أيام.

كاسبر شمايكل

قدم الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل مستوى مميزا في مباراة ليفربول، بل وكان يحتفل بطريقة جنونية بكل هدف يسجله فريقه، ما أثار التساؤلات عن السبب الذي جعل شمايكل يظهر بالمستوى السيء الذي ظهر به طيلة مباريات الموسم الحالي، إذ تلقت شباكه 43 هدفا في 21 مباراة، رغم غيابه عن بعض المباريات بسبب الإصابة.

ويس مورغان

قدم المدافع الجمايكي وقائد ليستر سيتي، ويس مورغان، ثباتا لافتا في الدفاع خلال مباراة الإثنين، إذ حرم مهاجمي الفريق الأحمر من تشكيل خطورة كبيرة على مرمى فريقه، وهو أمر غير معتاد من مورغان خلال الموسم الحالي، إذ تعرض للعديد من الانتقادات بسبب مستواه السيء دفاعيا في باقي المباريات.

وكشفت الصحف البريطانية أن هؤلاء اللاعيون الأربعة كانوا قد اجتمعوا برئيس النادي، وطلبوا منه إقالة رانييري، فيبقى السؤال المطروح، هل خان اللاعبون صانع نجوميتهم؟

تساءلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "أين كنتم طيلة هذه الفترة؟"، موجهة السؤال للاعبي ليستر، في حين كشفت صحيفة "ميرور" عن ردود فعل المتابعين على موقع "تويتر" بعد المباراة والذين عبروا عن استياءهم من اللاعبين الذين خذلوا مدربهم، في حين كانت "تليغراف" أقل قسوة على اللاعبين، إذ أكدت أن السر وراء فوز ليستر كان العودة لخطة 4-4-2.

من جانبها ،كتبت صحيفة "ذا صن"، "هدفا جيمي فاردي يرجعان ذئاب ليستر إلى مستواهم"، وثم طرحت السؤال التالي، "أين كان هذا كله طيلة السنة؟"، حسب تعبيرها.

ويقود الإنجليزي كريغ شاكسبير ليستر سيتي مؤقتا، بعد إقالة راينييري، لكنه قد يحتفظ بمنصبه حتى نهاية الموسم على الأقل في حال بقي الفريق يقدم المستوى الذي قدمه أمام ليفربول.