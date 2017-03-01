صبي متحول يفوز ببطولة مصارعة للفتيات بأمريكا ويثير الجدل الجنسي

صبي متحول يفوز ببطولة المصارعة للفتيات

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و37 دقيقة.
أمريكاجامعاترياضة
2:10

القوانين الحالية في اتحاد جامعات ومدارس أمريكا تنص على أن الفتية لايمكنهم مصارعة الفتيات والعكس صحيح ولكن حالة هذا الصبي مختلفة ويمكن أن تكون سببا في تغيير القانون.

أمريكاجامعاترياضة