صبي متحول يفوز ببطولة مصارعة للفتيات بأمريكا ويثير الجدل الجنسي
صبي متحول يفوز ببطولة المصارعة للفتيات
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و37 دقيقة.
2:10
القوانين الحالية في اتحاد جامعات ومدارس أمريكا تنص على أن الفتية لايمكنهم مصارعة الفتيات والعكس صحيح ولكن حالة هذا الصبي مختلفة ويمكن أن تكون سببا في تغيير القانون.
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