2:10

القوانين الحالية في اتحاد جامعات ومدارس أمريكا تنص على أن الفتية لايمكنهم مصارعة الفتيات والعكس صحيح ولكن حالة هذا الصبي مختلفة ويمكن أن تكون سببا في تغيير القانون.