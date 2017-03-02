دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ نادي أهلي دبي، قائد شرطة المدينة، اللواء عبد الله خليفة المري، بعد تعيينه من قبل نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، ليأتي خلفاً للواء الراحل، خميس مطر المزينة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع "تويتر".

ونشر "فرسان دبي" تهنئة رسمية عبر الصفحة جاء فيها: "اللجنة المؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الأهلي لكرة القدم، واللاعبون والعاملون وضباط ارتباط النادي الأهلي يتقدمون بالتهنئة لسعادة اللواء عبد الله خليفة المري على الثقة التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بتعيينه قائداً عاماً لشرطة دبي، متمنين له التوفيق."

ويحتل الأهلي المركز الثاني في دوري الخليج العربي للمحترفين (الدوري الإماراتي)، برصيد 41 نقطة وعلى بعد تسع نقاط من المتصدر، نادي الجزيرة.

وفاز فرسان دبي في آخر مباراة لهم في الدوري الإماراتي، حين تغلبوا على مستضيفهم حتا، بثلاثة أهداف نظيفة سجل اثنين منها نجم هجوم المنتخب الإماراتي، أحمد خليل، في وقت أضاف فيه الوافد الجديد للنادي، الغاني، أسامواه جيان، الهدف الثالث.

يذكر أن الأهلي كان قد خسر مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا أمام نادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدفين نظيفين، وذلك بعد أن فاز في مبارته الأولى في المجموعة على استقلال طهران الإيراني.