حوار أجراه سعد السواس

دمشق، سوريا (CNN)-- أكد نجم كرة القدم السورية والقائد الثاني للمنتخب السوري، سنحاريب ملكي، أن ما زال يمتلك الشغف لتقديم المزيد في كرة القدم، كما أشار إلى أنه يستطيع تقديم المساعدة لتطوير الكرة السورية، ونفى أن يكون هناك تعارض بين لَعِبه في الدوري القطري وتمثيله لمنتخب بلاده.

ما سبب اختيارك قطر لخوض تجربة احترافية جديدة فيها؟

لأنها أعطتني الفرصة لألعب بشكل متواصل كما أن لدي مباريات هامة مع المنتخب السوري، وبالتالي أحتاج لمكان جيد للتدريب، و نادي الوكرة وفر لي هذا المكان.

كيف تسير الأمور لحد الآن مع الوكرة.. هل هناك انسجام مع اللاعبين والإدارة والكادر الفني؟

الأمور جيدة جداً، وأشعر أنني سأقدم الكثير مع الفريق.

هل ستواجه مشاكل في تمثيل المنتخب السوري وأنت تلعب لناد قطري أم أن الأمر طبيعي من قبل إدارة النادي؟

إدارة النادي لم تعترض، لذلك لا أعتقد أنّ هناك أية مشاكل إذا لعبت مع الوكرة، ومع المنتخب السوري في نفس الوقت.

هل كانت أفضل فترات سنحاريب الاحترافية مع "رودا" الهولندي؟ ولماذا انتهت؟

نعم، كانت فترة رودا رائعة ولكن لا بد من التغيير في النهاية والبحث عن تجربة جديدة في الملاعب.

لماذا اخترت تمثيل المنتخب السوري رغم أنك تحمل جنسية أوروبية؟

لأنني أحب السوريين، سوريا بلد رائع، وأعتقد أنني أستطيع المساعدة لتطوير الكرة السورية والوصول للأفضل عالمياً، بكل تأكيد بلجيكا لديها جودة أفضل لكن سوريا لا تنقصها الجودة لتقديم الأفضل.

الوكرة سيكون محطتك الأخيرة في عالم كرة القدم؟

ما زال جسدي قوياً، وسأبقى في الملاعب ما دمت قادراً على العطاء ولدي شغف اللعب، وبالتالي لن يكون الوكرة محطتي الأخيرة في عالم كرة القدم.

هل تغضب من عدم مشاركتك بشكل أساسي مع المنتخب في بعض المباريات؟

سأكون سعيداً حتى إذا كنت على الدكة، وفريقي يقدم الأفضل، ولكنني بكل تأكيد أفضّلُ البدء بالمباريات على البقاء في صفوف الاحتياط، كل لاعب يرغب باللعب، انا لا أذهب هناك لأقضي عطلة، بل لمساعدة فريقي بفاعلية للوصول إلى الأفضل والفوز بالمباريات.

كيف سيكون مشوار المنتخب في ما تبقى من مشوار تصفيات كأس العالم؟

أعتقد أنّ سوريا تستطيع الوصول إلى النهائيات، ولكن كرة القدم هي مباراة 11 ضد 11، وبالتالي ينبغي علينا التعاون فيما بيننا، وأن نلعب بتركيز كبير، وبروح الفريق الواحد، ويحالفنا الحظ، إذا قمنا بذلك نستطيع التأهل بكل تأكيد لكأس العالم.

من هو أفضل لاعب سوري برأيك عبر التاريخ؟ ومن هو لاعبك المفضل حاليا في العالم؟

لدينا جيل ممتاز؛ محمود داوود في الدوري الألماني، عمر خريبين في الهلال السعودي، وعمر السومة أيضاً في السعودية يقوم بشيء جيد جداً، وفراس الخطيب ومحمود المواس أيضاً يقومان بعمل رائع مع أنديتهم.

أمّا على مستوى العالم، فأفضل لاعبين هما برأيي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إنهما لاعبان رائعان؛ ميسي موهبة إلهيّه عظيمة، أما كريستيانو فمثال على قوة الإصرار والعطاء في التدريبات.