دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة، مساء السبت، نظيره سيلتا فيغو بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كامب نو"، ليبعث برسالة تحذير شديدة اللهجة لباريس سان جيرمان الذي سيحل ضيفا على نفس الملعب، الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في وقت فاز فيه ريال مدريد على إيبار بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك قبل أيام قليلة على زيارة الفريق الملكي لنادي نابولي في إيطاليا ضمن مباريات نفس الدور من البطولة الأوروبية، فما دلالة هذين الانتصاريين.

وجه برشلونة رسالة شديدة اللهجة للفريق الباريسي، أكد فيها أنه قادر على العودة في مباراة الإياب رغم الهزيمة في الذهاب بأربعة أهداف نظيفة على أرضية ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

ميسي يسجل هدفين

اكتسب الفريق الكتالوني عددا من الفوائد المعنوية في مباراة سيلتا فيغو، إذ سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين للمرة الأولى منذ 18 فبراير/ شباط الماضي، كما صنع هدفين في نفس المباراة، ليؤكد ميسي جاهزيته لمواجهة الفريق الباريسي.

إنريكي يؤكد أنها إحدى أفضل المباريات

أكد المدرب الإسباني لبرشلونة، لويس إنريكي، أن مباراة فريقه امام سيلتا فيغو كانت "الأفضل على الإطلاق خلال الشهرين الماضيين"، وذلك بعد ثلاثة أيام على إعلانه الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي يطمئن جماهير الفريق الكتالوني على لاعبيها قبل مباراة دوري أبطال أوروبا.

نظافة الشباك

حافظ برشلونة على نظافة شباكه للمرة الأولى في الدوري الإسباني منذ أربع جولات، حين اكتسح ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف نظيفة، الأمر الذي يؤكد جاهزية الدفاع الكتالوني لموقعة الأبطال.

أما الفريق الملكي فسيدخل مباراة نابولي، بمعنويات أقل مما دخل فيها مباراة الذهاب، وذلك بعد ان خسر صدارة الدوري الإسباني لصالح برشلونة، إلا أنه حقق فوزا مقنعا على إيبار بأربعة أهداف مقبال هدف وحيد، وحقق عددا من المكاسب.

بتزيما يسجل هدفين

عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما للتسجيل، إذ سجل هدفين في مرمى إيبار، وذلك بعد أن تعرض لعديد من الانتقادات من قبل الجماهير المدريدية والتي طالبت بإشراك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بدلا من بنزيما، ليؤكد اللاعب الفرنسي جاهزيته للتألق أمام نابولي، الثلاثاء.

رودريغيز وماركو أسينسيو

عاد النجم الكولومبي لريال مدريد، خامس رودريغيز إلى سكة تسجيل الأهداف، وذلك بعد غياب طويل عن التسجيل في الدوري مع الريال، إذ سجل الهدف الثاني له في "الليغا" هذا الموسم، أما أسينسيو والذي تألق في بداية الموسم، لكنه عاد وجلس على مقاعد الدبلاء، بعد أن فشل في إثبات أحقيته بمركز في خط وسط "الميرينغي"، فسجل هدفا أكد فيه أن دكة بدلاء الريال بخير.

الفوز الثاني على التوالي خارج القواعد

حقق الفريق الملكي فوزه الثاني على التوالي خارج أرضه، إذ كان قد نغلب على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل على أرضه مع لاس بالماس، ليؤكد الفريق الملكي جاهزيته للعب خارج قواعده امام نابولي.