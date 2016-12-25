إسمي كايتي دينو، وأنا فنانة ماكياج للمشاهير .. أؤمن بأن ما تضعه على جسمك هو بنفس مرتبة الأهمية لما تتناوله.. الفكرة من وراء "كريم بيوتي" تتمحور حول منتجات التجميل الخالية من السموم ..

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واء دخلت هذه المنتجات حيز العناية بالبشرة أو الماكياج فهي مكونة من عناصر كيماوية غير مؤذية.. بالنسبة لي فهذا الامر مرتبط بما أحب تناوله أحب ان أعلم من أين يأتي طعامي.. فعندما أذهب إلى سوق المزارعين أحب التحدث إليهم لأتعرف عليهم، والأمر ذاته يتعلق بالبشرة فإن لم يكن باستطاعتكِ تناول المحتويات فلماذا قد تفكرين بدهن بشرتك بذلك المستحضر؟

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أذكر بأن فناني الماكياج كانوا يستخدمون لوحة تحوي قرابة 12 لوناً، وعند النظر إلى التعليمات الخلفية كانت التعليمات تشير بأن ذلك اللون لم يكن صالحاً للاستعمال حول العينين أو حول الفم.. لكني أدركت بأنها معارضة للهدف الذي صنعت لأجله .

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تساءلت فيما لو سأكون بخير إن أردت التواجد بالقرب من تلك المنتجات يومياً ووضعها على وجوه زبائني .. وعندما سمحوا لي بتجربة المستحضرات الطبيعية على وجوههم تلقوا ردود فعل مذهلة من مظهرهم على السجادة الحمراء.