انطلقت اليوم مع مرشدي جايسون ستيفنز للتحليق في الهواء بسرعة تفوق 220 كيلومترا بالساعة

جايسون ستيفنز، مالك مدرسة "Arizona Soaring" للطيران: هذه طائرة يمكنها التحليق دون الحاجة إلى محركات

كيف يمكنها البقاء في الجو؟

جايسون ستيفنز، مالك شركة "Arizona Soaring": عندما يتحرك جناح الطائرة عبر الهواء فهو يخلق ضغطاً عالٍ أسفل الطائرة وضغطاً منخفضاً أعلاها ما يوفر قوة للرفع، وهذا ما يمنحنا الهبوط التدريجي إلى الأرض .. لنبدأ

حسناً

جايسون ستيفنز، مالك شركة "Arizona Soaring": هيئة الطيران الفدرالي تلزمنا بلبس مظلات هوائية في حالات الطوارئ.. إن واجهنا مشكلة سأصرخ .. اقفزي اقفزي اقفزي.. عندها ستفتح أحزمة الأمان ويمكنك الزحف خارج الطائرة

ماذا تقول؟ يا إلهي

جايسون ستيفنز، مالك شركة "Arizona Soaring": لحسن الحظ لم أضطر لفعل ذلك أبداً لذا لن يحصل أي مكروه لنا

بعد نوبة ذعر صغيرة تم تجهيزي للانطلاق .. تصاعدت الطائرة تدريجياً وبدأ معها المرح..

مدرسة الطيران هذه خرّجت العديد من أبطال الطيران الحر من ضمنهم جايسون نفسه.. ويأتي إليها زبائن ثابتون ليحصلوا على فرصة للطيران وحدهم.. ولكن بالنسبة لي وبعد هذه التجربة قد يكون من الأفضل أن يتولى محترف مقود الطيران نيابة عني.