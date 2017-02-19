أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استمع لمعنى الـ"ستايل" وفقاً لخبير الموضة كولين مكدويل، الذي يتحدث عن التصاميم الجريئة والغريبة في عروض الأزياء، والهدف منها.
ستايل
هذه الأزياء "الصارخة" قد تدعو الشرطة لمحاسبتك
هذه الأزياء "الصارخة" قد تدعو الشرطة لمحاسبتك
ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
1:52
لماذا ليس بالإمكان ارتداء بعض الأزياء التي تظهر في عروض الموضة؟
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