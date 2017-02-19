ستايل

هذه الأزياء "الصارخة" قد تدعو الشرطة لمحاسبتك

هذه الأزياء "الصارخة" قد تدعو الشرطة لمحاسبتك

ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
أزياءموضةغرائب
1:52

لماذا ليس بالإمكان ارتداء بعض الأزياء التي تظهر في عروض الموضة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استمع لمعنى الـ"ستايل" وفقاً لخبير الموضة كولين مكدويل، الذي يتحدث عن التصاميم الجريئة والغريبة في عروض الأزياء، والهدف منها.

أزياءموضةغرائب