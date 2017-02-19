أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استمع لمعنى الـ"ستايل" وفقاً لخبير الموضة كولين مكدويل، الذي يتحدث عن التصاميم الجريئة والغريبة في عروض الأزياء، والهدف منها.