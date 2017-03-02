أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت شركة رولز رويس، عن سيارة رولز رويس صغيرة، ومن المقرر أن يقودها أطفال مرضى في مستشفى سانت ريتشارد.
ستايل
شاهد.. سيارة رولز رويس "القزم"
شاهد.. سيارة رولز رويس "القزم"
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و36 دقيقة.
1:11
العاملون في رولز رويس أمضوا 400 ساعة في صنع السيارة
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