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شاهد.. سيارة رولز رويس "القزم"

شاهد.. سيارة رولز رويس "القزم"

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و36 دقيقة.
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1:11

العاملون في رولز رويس أمضوا 400 ساعة في صنع السيارة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت شركة رولز رويس، عن سيارة رولز رويس صغيرة، ومن المقرر أن  يقودها أطفال مرضى في مستشفى سانت ريتشارد.

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