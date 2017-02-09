سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أداة جديدة تريد أن تُسهّل عليك تتبع انقطاعات الإنترنت، ومساعدتك على تعلم كيفية مراوغة ذلك.

المرصد المفتوح لشبكة التدخل "OONI"، الذي يراقب الرقابة المفروضة على بعض الشبكات، أطلق "Ooniprobe"، وهو تطبيق للهواتف المحمولة لاختبار شبكة الاتصال، ليتيح لك معرفة عندما تُفرض رقابة على الانترنت في منطقتك.

يختبر التطبيق أكثر من 1.2 ألف موقع، بما في ذلك فيسبوك وتويتر وواتساب. ويمكنك أن تحدد الوقت الذي يستغرقه الاختبار، ولكن الفترة الأساسية هي 90 ثانية، وسيختبر ما بين 10 و20 موقعاً اعتماداً على عرض النطاق الترددي (Bandwidth)، وهو السعة التي يُسمح بها لنظام ما نقل البيانات عبر الاتصال بشبكة الانترنت. يعرض عليك التطبيق روابط المواقع المحجوبة باللون الأحمر، في حين تظهر روابط المواقع المتاحة باللون الأخضر.

مقدمو الخدمات، الذين عادة ما تسيطر عليها الحكومات، لا تحجب الاتصال بالإنترنت كلياً في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال، قد يكون موقع فيسبوك محجوباً في حين يمكنك الوصول إلى موقع CNN.

ويقول كبير مطوري التطبيق، أرتورو فيلستو، لـCNNTech: "لن يمكننا التطبيق من جمع المزيد من المعلومات والأدلة فحسب، وإنما سيمكننا من التفاعل مع وتسليط الضوء على الرقابة ولفت انتباه الناس إلى الأمر."

لاختبار الاتصال، يقلد "Ooniprobe" ما يقوم به برنامج تصفح الانترنت مثل "كروم" أو "إنترنت إكسبلورر"، عندما تحاول الوصول إلى موقع ما على الانترنت. ويحاول تأسيس اتصال إلى عنوان بروتوكول الإنترنت "IP" للموقع وتحميل صفحته. ويقارن التطبيق النشاط لنفس الاختبار على شبكة غير خاضعة للرقابة. إذا كانت النتائج غير متطابقة، سيكون من المرجح أن الموقع يخضع للرقابة.

ويُذكر أن المرصد المفتوح لشبكة التدخل "OONI" أنشئ في عام 2012، ويراقب الشبكات في أكثر من 90 دولة عبر تعقب الأجهزة والكمبيوترات، والتي هي في متناول أي شخص. وينشر بيانات الرقابة على موقعه. وأكدت المنظمة حالات الرقابة في عدد من البلدان، بما فيها روسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وإثيوبيا والسودان.

عن طريق إدخال تطبيقات الجوال، يمكن لـ"OONI" الوصول إلى المزيد من الناس الذين يمكن أن يتأثروا بانقطاعات الانترنت، وخصوصاً في الأسواق الناشئة حيث الهواتف الذكية هي أكثر شيوعاً من أجهزة الكمبيوتر.