دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا شك بأنك توجهت يوماً إلى محل لبيع الأجهزة الإلكترونية، وبدأ البائع بسرد مواصفات ذلك الجهاز الذي أحببته، ليذكر كلمات مثل i3 وi5، في دلالة لوصف وحدات المعالجة أو الـ "processors" في تلك الأجهزة، ولكن ماذا تعني هذه الرموز والأرقام؟ وكيف يمكنك أن تفرق بينها لتحدد الخيار الأنسب لك؟ شاهد الإنفوجرافيك أعلاه لتحصل على الإجابة المناسبة.
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