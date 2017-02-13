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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إن السباق في عالم السيارات ذاتية القيادة يزداد تنافساً وغلاءً يوماً بعد يوم.

إذ أعلنت شركة فورد عن نيتها استثمار مليار دولار على مدى خمسة أعوام لتأسيس شركة ناشئة لم يُسمَع عنها من قبل "Argo AI" والتي يقودها فريق يملك أعضاؤه خبرة سابقة في "غوغل" و"أوبر"، وسيعملون بالتعاون مع فريق من "فورد" لتطوير سيارة ذاتية القيادة بالكامل.

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ويعتبر هذا أحدث استثمار لشركة كبرى في مجال تصنيع السيارات بخاصية القيادة الذاتية، فقبل حوالي العام قامت شركة "جنرال موتورز" بحيازة شركة "Cruse Automation" مقابل مليار دولار/ وخلال أغسطس/آب الماضي أنفقت "أوبر" 680 مليون دولار مقابل "Otto" وهي شركة ناشئة لتصنيع السيارات ذاتية القيادة، والتي يقودها فريق من مهندسي "غوغل" سابقاً.

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أما فيما يخص "Argo AI" فهي شركة ناشئة لم يتم إعلانها علناً في السابق، كما أن "فورد" لا تملك الشركة بالكامل، بل فقط أصحاب الأسهم الكبيرة فقط، كما سيملك المهندسون قيمة مادية من الشركة، ما يعني القدرة على اجتذاب المواهب التي تبحث عنها الشركات الكبرى.

وتطمح "Argo AI" إلى الحصول على 200 موظف بنهاية العام، وسيوزعون في ثلاثة مناطق: سيليكون فالي وميشيغان وبيتسبيرغ.

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