لماذا يقلد زوكربيرغ حركة "الرجل العنكبوت"؟
لماذا يقلد زوكربيرغ حركة "الرجل العنكبوت"؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوركبيرغ عن زيارته لمختبر "أوكولوس" للأبحاث، المتخصص بتقنيات الواقعين المُدمَج والافتراضي بواشنطن.
وقال زوكربيرغ في تعليق عبر حسابه بفيسبوك: "إن الفريق يركز على الوسائل المرئية المتقدّمة والتتبع بالنظر والواقع المزدوج ويبحث عن طرق مبتكرة لتخطيط الجسم البشري."
وأضاف زوكربيرغ بأن الهدف الذي ترغب "أوكولوس" بتحقيقه يكمن "بتحويل المُدمَج والافتراضي إلى الصورة التي نريدها، أن تتجسد التقنيتان بنظارات صغيرة يمكننا أخذها إلى أي مكان، وبرمجيات تتيح لنا تجربة ما نريده، والتكنولوجيا التي تتيح للمستخدمين التلاعب بالواقع الافتراضي كما نفعل بالعالم الواقعي."
ونشر زوكربيرغ عدداً من الصور لزيارته إلى مختبر الأبحاث عبر حسابه بموقع فيسبوك شاهدها في المعرض أعلاه
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