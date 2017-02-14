دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انعدام الأمن الغذائي واقع يعيشه السكان في عدد متزايد من الدول. وهو السبب وراء وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 45 في المائة. وهذه المشكلة لا ترتبط فقط بعدد السكان المتزايد والموارد المحدودة، بل أيضاً بالتغيير المناخي الذي يؤدي إلى التصحّر في المناطق الزراعية. تحدثنا مع وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات، الدكتور ثاني الزيودي، في القمة العالمية للحكومات في دبي بعد جلسة كان محورها تداعيات تغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي.
هل يصبح الطعام مورداً نادراً نتحارب عليه في المستقبل؟
هل يصبح الطعام مورداً نتحارب عليه بالمستقبل؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ7 دقائق.
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الإمارات تضمن الأمن الغذائي بدعم مشاريع المزارعين الصغار.
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